Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki yangın sonrası Cem Yılmaz sitem etti: Her şeye alıştık

22 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:31

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece geç saatlerinde başlayan yangın felaketinde 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan isimlerin olduğunu açıkladı. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaşırken, Cem Yılmaz da yaptığı paylaşımda "Kabul edilemez her şeye alıştık" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu​'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı otelde gece geç saatlerde çıkan korkunç yangında 238 müşteriden 76'sı hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya otel​ yangını sonrası milli yas ilan edildiğini açıklarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın​ faciasıyla ilgili gözaltıların da olduğunu belirtti. Ünlü isimler de üzüntülerini dile getirirken Cem Yılmaz'ın paylaşımı da dikkat çekti.

CEM YILMAZ YANGIN FELAKETİ SONRASI SİTEM ETTİ

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşanan felaket sonrası üzüntülerini dile getirirken, Cem Yılmaz'ın paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem yılmaz, "Başımız sağ olsun… Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin." dedi.

CEM YILMAZ YAŞANAN FELAKET SONRASI GÖSTERİSİNİ ERTELEDİ

Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketinin ardından, yayınlar dururken, milli yas nedeniyle Cem Yılmaz da 22 ve 23 Ocak'ta yapılması gereken gösterilerini ileri bir tarihe erteledi.