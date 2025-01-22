Ahmet Kural Gassal dizisine işte böyle hazırlandı: Tek sözü yetti

22 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:01

Oyuncu Ahmet Kural son dönemde Gassal dizisiyle gündemdeki yerini aldı. Bir Gassal ile konuştuğunu anlatan Ahmet Kural, konuştuğu Gassal'ın tek sözüyle oynadığı karakter Baki'yi çok iyi anladığını belirtti.

İlk sezonuyla Gassal​ dizisiyle beğeni beğeni toplayan Ahmet Kural​, ikinci sezon ile ilgili, "Neler olacağını tabii ki de söyleyemiyorum ama tabii her insan gibi Baki de hayatını güzelleştirmek zorunda" dedi. Oynadığı Baki karakterine hazırlanış sürecini de paylaşan Ahmet Kural, konuştuğu gassalın tek sözünün yettiğini belirtti.

AHMET KURAL, GASSAL DİZİSİNE NASIL HAZIRLANDI?

Rolüne nasıl hazırlandığını anlatan Ahmet Kural, öncesinde bir gassal ile konuştuğunu söyledi. Konuştuğu gassalın kendisine söylediği, "Bizler ölü bedenleri, mevtaları son yolculuğuna uğurlarken layığıyla ve sevdiklerinin de içlerine sinecek şekilde uğurluyoruz ve bunun hazzını yaşıyoruz." sözüyle Baki'yi çok iti anladığını belirtti.

Havuz sahnesini görünce çok ağladığını aktaran Kural, ' "Bizim bu işimizin sevilmesinin, Baki'nin sevilmesinin en büyük nedeni bence toplumsal bir kalabalık, yalnızlık yaşıyoruz ve herkes oradan bir şeyler çekti aldı kendine." ifadeleriyle aktaran Kural, bazen rolden çıkamadığını söyleyerek, "Baki'yi yaşamak çok güzeldi." dedi.

GASSAL'A HANDE SORAL​ DAHİL OLDU

Gassal dizisi yayınlandıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturdu. İzlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna yeni sezonda şarkıcı Bayhan ve Hande Soral da katıldı.