Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay duygusal anlar yaşadı

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AHMET LEVENTOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ahmet Levendoğlu'nun hayatını kaybettiğini haberini oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu. Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca, Birçok kişinin hocasıydı. Benim de hocamdı konservatuardan. 5 yıl hocalığımı yaptı. çok değerli bir adamdı." dedi. Haluk Bilginer ve eski eşi Zuhal Olcay da törende arka arkaya oturdu.