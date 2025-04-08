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 | Dilek Ulusan

Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay duygusal anlar yaşadı

Oyuncu Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Oktay Kaynarca, Zuhal Olay, Selçuk Yöntem ve Haluk Bilginer gibi isimler katıldı.

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Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay duygusal anlar yaşadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:55

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Levendoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AHMET LEVENTOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ahmet Levendoğlu'nun hayatını kaybettiğini haberini oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu. Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay duygusal anlar yaşadı

Oktay Kaynarca, Birçok kişinin hocasıydı. Benim de hocamdı konservatuardan. 5 yıl hocalığımı yaptı. çok değerli bir adamdı." dedi. Haluk Bilginer ve eski eşi Zuhal Olcay da törende arka arkaya oturdu.

Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay duygusal anlar yaşadı
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Sıkça Sorulan Sorular

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?
Ahmet Levenoğlu, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Devlet Tiyatroları'na kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürü Tarık Levendoğlu'dur. Ahmet Levendoğlu, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de burslu olarak "Royal Academy of Dramatic Art" tiyatro bölümünü tamamladı. 1969 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de ilk olarak Gen-AR Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tiyatro Stüdyosu adıyla kurduğu özel kurumda birçok oyun sergiledi ve eğitim verdi. Televizyon ekranlarında ise Binbir Gece, Son, Kızıl Elma, Küçük Kadınlar ve Kara Ekmek gibi birçok yapımda rol aldı.
ETİKETLER
#tiyatro
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#zincirlikuyu mezarlığı
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#Kara Ekmek
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