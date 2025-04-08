Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

Arka Sokaklar dizisine transfer olan Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı. Günler önce Amerika'dan paylaşım yapan Yasemin Kay Allen, bugün ise iddiaları doğruladı.

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak kilinin birlikteliği uzun sürmemişti. "Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA BARIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giden Yasemin Kaya Allen, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü. Allen'ın bu paylaşımının ardından bir süre önce ayrıldığı Erdal Kaya'nın da Los Angeles'ta yaşaması, barışma iddialarını güçlendirmişti. Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile fotoğrafını paylaşarak barışma iddialarını doğruladı.

YASEMİN KAY ALLEN ARKA SOKAKLAR'DA

Arka Sokaklar dizisi 19. sezonuyla izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonuna ise Yasemin Kay Allen katılıyor. Yasemin Kay Allen Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda kadrosuna kattığı bir isim oldu. Allen, dizide bir polisi oynamaya hazırlanırken karakterinin ismi henüz duyurulmadı. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'ı son olarak Bahar dizisinde Dora Ersoy karakteriyle birkaç bölüm yer almıştı.