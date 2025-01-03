Ahmet Selçuk İlhan açıkladı: Ferdi Tayfur’un iki tane özlemi vardı

03 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:48

Ferdi Tayfur dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat camiası büyük üzüntü yaşarken, şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, TGRT Haber canlı yayınında yakın dostu Ferdi Tayfur'u anlattı. Yasemin Bozkurt ile İlker Koç'un sorularını cevaplayan Ahmet Selçuk İlhan, "Ağır yaralıyız, 1 ölü var. Ama 86 milyon yaralı" dedi.

Ferdi Tayfur kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alınmış ve dün Antalya'da kaldığı hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un ailesi ve sevenleri hastaneye akın ederken, Şair ve Şarkı Sözü Yazarı Ahmet Selçuk İlkan da Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası duygularını paylaştı.

"FERDİ TAYFUR'UN İKİ TANE ÖZLEMİ VARDI"

Ferdi Tayfur’un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle vefat ettiği ortaya çıkan Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası yakın dostu Şair ve Şarkı Sözü Yazarı Ahmet Selçuk İlkan TGRT Haber'e yayınlanan Bilmedikleriniz programında Yasemin Bozkurt ile İlker Koç'un sorularını cevapladı. İlkan, Ferdi Tayfur2un ölümü sonrası büyük üzüntü yaşadığı belirtirken, "Ağır yaralıyız, 1 ölü var. Ama 86 milyon yaralı. Öyle düşünüyorum. Hepimiz yaralıyız şu anda. Ferdi Tayfur’un iki tane özlemi vardı. "Hayatta iki şeyi hep eksik yaşadım" derdi. Ne diye sorduğumda “Hayatta bir kez olsun baba diyemedim. Bir kez olsun “öğretmenim” diyemedim" derdi. Çünkü babasını 2 yaşında hazin bir olayla kaybetmişti. İkinci ise Ferdi Tayfur hiç okula gitmemişti. Ve ne zaman bir okul görse ne zaman bir öğretmen görse yüreği kan ağlardı. Şimdi bizler ona olan özlemimizi ancak onun bu şarkılarıyla gidereceğiz." dedi.

NECLA NAZIR'DAN FERDİ TAYFUR MESAJI GELDİ

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.