Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası eski eşi Necla Nazır'dan ilk paylaşım

03 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:29

Sanatçı Ferdi Tayfur dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kızı Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası ilk kez konuşan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necla Nazır, ''Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı'' dedi.

Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıları ve rol aldığı filmlerle büyük bir hayran kitlesi elde eden Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Bir dönem kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı problemlerle gündemde olan Ferdi Tayfur'un ölüm haberi sonrası eski eşi Necla Nazır'dan ilk mesaj geldi.

NECLA NAZIR: 33 YILLIK HAYAT ARKADAŞIM

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan krize Necla Nazır da dahil olmuş ve Ferdi Tayfur'a ateş püskürmüştü. Necla Nazır eski eşi Ferdi Tayfur'a ''Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?'' demişti.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur’un cenaze töreni yarın saat 12.00’da İstanbul’da AKM’de yapılacak. Emirgan Çınaraltı Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.