Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye geliyor! Tüm masrafları ise ünlü iş adamı üstlendi

02 Eylül 2024 14:54 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:44

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin son anlarını anlattı! "Bir gece önce yalvardım"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin son anlarını anlattı! "Bir gece önce yalvardım"

Ahu Tuğba, Miami'deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den Türkiye'ye getirileceği bilgisi paylaşılırken, cenaze masraflarını ise ünlü iş adamının üstlendiği ortaya çıktı.

AHU TUĞBA'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Habertürk’ün haberine göre, Kızıyla yaşadığı Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra Türkiye'ye geliyor. Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın sabah Miami'den kalkacak tarifli uçakla İstanbul'a getirilecek.

Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş insanı Celal Kalyoncu üstlendi. Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.