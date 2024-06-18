Ahu Tuğba'nın yoğun bakımdaki son hali sevenlerini üzdü
Editör: Banu İriç / Kaynak: Magazinsortie
18 Haziran 2024 20:36 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 20:36
Ahu Tuğba trafik kazası sonrası bir türlü toparlanamadı. Kızı Anjelik Calvin tekrar hastaneye kaldırılan annesi için sevenlerinden dua istedi.
Nisan ayında trafik kazası geçirip kaburgalarından 8 saatlik ameliyat geçiren Ahu Tuğba, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından evine çıktımştı. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba Miami'deki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı.
Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşarak annesi için herkesten dua istedi. Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diye konuşmuştu.
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Kaynak: Magazinsortie