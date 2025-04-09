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 | Dilek Ulusan

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın nafaka krizine oğulları Kemal de dahil oldu

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu çiftinin girdiği nafaka krizi gündem olmaya devam ediyor. Mahkemelik olan Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın nafaka krizine oğulları Kemal Yılmaz da dahil oldu.

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Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın nafaka krizine oğulları Kemal de dahil oldu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 16:37

2012 yılında evlenen ve 20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede sonlandıran Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz nafaka kriziyle gündekini yerini koruyor. Ünlü komedyen, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlamış kur fiyatının değişmesiyle ise tutara itiraz etmişti. Ahu Yağtu katıldığı programda nafaka konusuna değindi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU ARASINDAKİ NAFAKA KRİZİ BÜYÜYOR

Cem Yılmaz, boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirtmiş ve 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı. Ahu Yağtu’ya ise 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilen Cem Yılmaz TL şeklinde ödeme yapmak için itirazda bulunmuş fakat mahkeme bu isteği geri çevirmişti.

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın nafaka krizine oğulları Kemal de dahil oldu

Ahu Yağtu katıldığı programda nafaka krizine değinerek 'Kiraların ve çalışanların maaşlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda nafaka, sadece bu gibi masrafları karşılıyor. Boşanma aşamasında her şey kararlaştırıldı, mahkeme de bir değişikliğe gerek görmedi. Bu konu, magazin dünyasında konuşulduğu için gündeme geldi, yoksa kişilerin merakı bu değil. Her zaman para kazanma konusunda, ayaklarımın üstünde durma niyetimi ve varlığımı gösteriyorum. Önemli olan çocuğun iki tarafta da kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissetmesi. Baba evinde ve anne evinde çok farklı standartlar olması çocuklar açısından hoş bir durum değil.' dedi.

Ahu Yağtu, nafaka davasıyla anlaşma sağlamaya çalıştıklarını ifade etmesinin ardından oğlu Kemal için de endişelenmeye başladığını belirtti.

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın nafaka krizine oğulları Kemal de dahil oldu
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