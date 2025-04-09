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 | Dilek Ulusan

Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu ayrıldı: Bizi artık çok yordu

İş insanı Allan Hakko ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu 2 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı. Selin Yağcıoğlu ayrılıkla ilgili, "2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu" sözleriyle duyurdu

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Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu ayrıldı: Bizi artık çok yordu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 16:02

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Selin Yağcıoğlu yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Allan Hakko ile ayrıldıklarını duyurdu. Yağcıoğlu, ayrılığı "Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu" sözleriyle duyurdu.

SELİN YAĞCIOĞLU İLE ALLAN HAKKO AYRILDI

Selin Yağcıoğlu yaptığı paylaşımda ayrılıkla ilgili, "Selam kızlar, malum gündem zaten tatsız. Zamanınızı alıp başka bir gündem yaratmak istemiyorum ama sizden de hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan ile 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim." dedi.

Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu ayrıldı: Bizi artık çok yordu

İki yıldır birlikte olan ve sık sık gezdikleri yerlerden fotoğraf paylaşan Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko çifti ayrılık mesajının ardından fotoğrafları da kaldırdı. İki isim dünden beri başka herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?
Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapmaktadır.
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