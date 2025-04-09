Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yeni kirası belli oldu!

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki apartman dairesine ödediği kirayla günlerce konuşuldu. Tanyolaç'ın ev sahibi 11 bin TL'lik kiraya itiraz etmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkemeden karar çıktı ve Feraye Tanyolaç'ın yeni kirası belli oldu.

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin TL kira bedeli gündemde kendine yer bulmuştu. Feraye Tanyolaç kira sebebiyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" diyen Tanyolaç'ın kirasına rekor zam yapıldı.

FERAYE TANYOLAÇ'A REKOR KİRA ARTIŞI

Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar vermişti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı. Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetmişti. Mahkeme, gerekçeli kararının yazımını da tamamladı. Gerekçeli kararda, verilen bu kararın istinaf yolunun açık olduğu da hatırlatıldı.

Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası mahkeme kararı ile yüzde 600 zamlanarak, 67 bin 500 lira oldu.