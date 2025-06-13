Ajda Pekkan, ilk kez sahneye böyle çıktı!

Harbiye Açık Hava'da bu sezon ilk konserini veren Ajda Pekkan gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Her zamankinden farklı bir kostümle sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın kostümü, Bülent Ersoy'un sahnesine benzetildi.

79 yaşındaki Ajda Pekkan, Harbiye sezonunu açtı ve ilk konserinde gelen konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Sade ve zarif kostümlerle görmeye alışık olduğumuz Ajda Pekkan, bu sefer bambaşka bir kostümle sahne aldı ve herkesi şaşırttı.

AJDA PEKKAN, BU SEFER BAMBAŞKA BİR KOSTÜMLE ÇIKTI

2025 yılının Harbiye Açıkhava'daki ilk konserini dün akşam gerçekleştiren 79 yaşındaki Ajda Pekkan, enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Her sene daha da çoğalan sahne enerjisiyle dikkat çeken Pekkan, bu kez yalnızca sesiyle değil, iddialı sahne kostümüyle de çok konuşuldu.

Türk pop müziğinin efsane ismi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiye görsel ve müzikal bir şölen sundu. Ajda Pekkan bu sefer bambaşka tarzdaki kostümüyle konser verdi. Sade kostümlerle görmeye alışık olduğumuz Ajda Pekkan, sahneye tamamen altın renginde, metalik ve ışıltılı bir kostümle çıktı. Pekkan, önceki yıllarda tercih ettiği sade ve asil çizgilerden farklı olarak bu defa abartılı bir görünümle izleyicinin karşısına çıktı.