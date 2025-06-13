Hazal kaya, Yezdan Kayacan'ın ölümüyle kahroldu!

Aşk'ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Maral gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşı tiyatrocu Yezdan Kayacan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

YEZDAN KAYACAN HAYATINI KAYBETTİ

34 yaşındaki tiyatro sanatçısı Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kayacan bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyordu.

Yezdan Kayacan'ın vefatının ardından ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu." sözleriyle duygulandırdı.