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 | Dilek Ulusan

Hazal kaya, Yezdan Kayacan'ın ölümüyle kahroldu!

Oyuncu Yezdan Kayacan'ın ölümü Hazal Kaya'yı büyük üzüntüye soktu. Çocukluk arkadaşı olan Yezdan Kayacan'ın ölümü sonrası paylaşım yapan Hazal Kaya, takipçilerini duygulandırdı.

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Hazal kaya, Yezdan Kayacan'ın ölümüyle kahroldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 10:19

Aşk'ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Maral gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşı tiyatrocu Yezdan Kayacan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

YEZDAN KAYACAN HAYATINI KAYBETTİ

34 yaşındaki tiyatro sanatçısı Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kayacan bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyordu.

Hazal kaya, Yezdan Kayacan'ın ölümüyle kahroldu!

Yezdan Kayacan'ın vefatının ardından ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu." sözleriyle duygulandırdı.

Hazal kaya, Yezdan Kayacan'ın ölümüyle kahroldu!

Sıkça Sorulan Sorular

YEZDAN KAYACAN KİMDİR?
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Yezdan Kayacan hayatını kaybetti. 34 yaşında olan Yezdan Kayacan, 2005 yılında solfej ve bas gitar eğitimi aldıktan sonra “Mattamu” adlı rock grubunda bas gitar çaldı.
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