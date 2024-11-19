Ajda Pekkan'dan olay olacak Zeki Müren sözleri: Faşist ruhunu gördüm

19 Kasım 2024 18:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 18:15

Türk Sanat Müziği dünyasında "Sanat Güneşi" olarak tanınan Zeki Müren ile ilgili Ajda Pekkan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Zeki Müren ile uzun yıllar çalıştığını söyleyen Ajda Pekkan bir anısını anlatarak "Faşist ruhunu gördüm" sözlerini kullandı.

Süperstar lakabıyla tanınan Ajda Pekkan​, Zeki Müren ile ilgili öyle sözler söyledi ki sosyal medyada bomba etkisi oluşturdu. 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına katılan Ajda Pekkan, Zeki Müren'den çok şey öğrendiğini ancak sahne arkasında çok sinirli olduğunu aktardı.

Ajda Pekkan ''Müthiş şeyler öğrendim. Sahne arkası kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanıyordu. Bunu iyi anlamda söylüyorum. 'Ajda olmazsa ben çıkmam' derdi. AKG mikrofon vardı o zamanlar. Kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim çok boğuk. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Bana biraz EKO verir misiniz? dedim. O zamanlar bilmiyorum tabi. Müzik bitti içeri giderken arkada kıyamet koptu. Dayak yiyor çocuklar. Niye verdiniz EKO'yu diye. O faşist ruhu ilk defa orada gördüm. Onun sinirli olduğu anları görmemen gerekiyordu. Ne yazık ki gördüm'' dedi.