Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ajda Pekkan'dan olay olacak Zeki Müren sözleri: Faşist ruhunu gördüm

Ajda Pekkan'dan olay olacak Zeki Müren sözleri: Faşist ruhunu gördüm

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 18:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 18:15
Ajda Pekkan&#039;dan olay olacak Zeki Müren sözleri: Faşist ruhunu gördüm

Türk Sanat Müziği dünyasında "Sanat Güneşi" olarak tanınan Zeki Müren ile ilgili Ajda Pekkan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Zeki Müren ile uzun yıllar çalıştığını söyleyen Ajda Pekkan bir anısını anlatarak "Faşist ruhunu gördüm" sözlerini kullandı.

Süperstar lakabıyla tanınan Ajda Pekkan, Zeki Müren ile ilgili öyle sözler söyledi ki sosyal medyada bomba etkisi oluşturdu.  'Mazhar Alanson ile Misafir' programına katılan Ajda Pekkan, Zeki Müren'den çok şey öğrendiğini ancak sahne arkasında çok sinirli olduğunu aktardı.

Ajda Pekkan ''Müthiş şeyler öğrendim. Sahne arkası kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanıyordu. Bunu iyi anlamda söylüyorum. 'Ajda olmazsa ben çıkmam' derdi. AKG mikrofon vardı o zamanlar. Kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim çok boğuk. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Bana biraz EKO verir misiniz? dedim. O zamanlar bilmiyorum tabi. Müzik bitti içeri giderken arkada kıyamet koptu. Dayak yiyor çocuklar. Niye verdiniz EKO'yu diye. O faşist ruhu ilk defa orada gördüm. Onun sinirli olduğu anları görmemen gerekiyordu. Ne yazık ki gördüm'' dedi.

Ajda Pekkan'dan olay olacak Zeki Müren sözleri: Faşist ruhunu gördüm - 1. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
2 Ocak 1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, Türk besteci, şair ve klasik müziği ile popüler oldu. Türkiye'de Sanat Güneşi ve Paşa lakabı aldı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı oldu. Altın Plak Ödülü'nün ilk sahibi olan Zeki Müren 300'ün üzerinde şarkı besteledi. 24 Eylül 1996 yılında TRT programında kalp krizi geçirerek vefat etti. Ölümünün ardından tüm mal varlığını vakıflara bağışladı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Ajda Pekkan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...