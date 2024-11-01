Mazhar Alanson ve Ajda Pekkan'dan eğlenceli diyalog! Espriler havada uçuştu

01 Kasım 2024 12:12 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:12

Mazhar Alanson'un sunuculuğunu üstlendiği programa yakın arkadaşı Ajda Pekkan'ı konuk etti. İki usta sanatçının sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

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Gain'de yayınlanan Mazhar Alanson ile Misafir adlı programın bu haftaki konuğu usta sanatçı Ajda Pekkan oldu. İki isim birbirine iltifatlar yağdırırken, ikilinin videosu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

MAZHAR ALANSON VE AJDA PEKKAN'IN SOHBETİNE BEĞENİ YAĞDI

Mazhar Alanson daha önce programına Nil Karaibrahimgil, Hayko Cepkin, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz gibi isimleri konuk etti. Bu hafta ise Mazhar Alanson ile Misafir adlı programın konuğu Ajda Pekkan oldu.

Ajda Pekkan ve Mazhar Alanson uzun yıllardır devam dostluklarını programda da gözler önüne serdi. Mazhar Alanson, Ajda Pekkan’a ‘’Bir gün detone olmadın.” derken Ajda Pekkan ise “Sahnede böyle bir şey olması mümkün mü” cevabını verdi.

Ajda Pekkan da bir bir itiraflarını sıralarken, ilk sahnesinde kendisini Ayhan Işık'ın seyrettiğini anlattı. Program sonunda Ajda Pekkan'ın hediyesiyle bir hayli şaşkınlık yaşayan Mazhar Alanson, teşekkürlerini iletti.