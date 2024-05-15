Ahmet San, Ajda Pekkan'ı ve diğer starları yerden yere vurdu!

15 May 2024 02:18 - Güncelleme : 15 May 2024 03:25

Sanat dünyasının ünlü menajerlerinden Ahmet San, dünya starının neden Türkiye'den çıkmadığı konusuyla ilgili olarak Türk sanatçıları hedef aldı. Pekkan'ın Avrupa starı olmaya giderken Bebek Belediyesi'ndeki işi tercih ettiğini öne sürdü.

Bu topraklardan dünya starı çıkaramamanın verdiği üzüntüden dolayı sektörden çekildiğini ifade eden Ahmet San, "Hedef koy, sınırları zorla, hadleri aş. Çok büyük hedef koyarsan ulaşman zor oluyor ve mutsuzluğa kapılıyorsun. O yüzden hedeflerini bile hesaplayarak koymak gerekir diye inanıyorum. Şunu yapacağım, ah ne güzel şimdi bu işi bu noktaya taşıyayım. Benim düsturum 41 yıl böyle olmuştur" dedi.

BEBEK BELEDİYESİ'NDEN PARAYI PEŞİN ALDIĞI İÇİN BIRAKTI

Türk sanatçıların neden dünya starı olamadığını Ajda Pekkan üzerinden değerlendiren Ahmet San, "Kendi tercihleri olduğu için zaten onun için vazgeçtim. Bir insanı zorla bir yere itemezsin ki, kendi içinde o dünyayı yaşayamıyorsa ısrar etmenin bir gereği yok. Mort Shuman diye bir Amerikalı Ajda Pekkan'a aşıktı ve ona mükemmel bir eser vermişti. 74'lerden bahsediyorum her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. Ajda Pekkan o dönem Fransa'da dönemin en büyük sanatçılarıyla sahne aldı. Ajda, Avrupa starı olmaya giderken, Bebek Belediye'den 6 aylık iş bilmem kaç ay parasını peşin aldığı için bıraktı orayı Bebek Belediyeye geldi" dedi.

FLÖRTÖZ KARAKTERLER

Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ahmet Şan, Sezen Aksu hakkında, "Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan flörtöz karakterlerdir. Bilhassa besteciler muhteşemdir. Bana göre Sezen'in , Amalia Rodrigues'den dünyanın en büyük performans sanatçılardan hiç farkı yok. Allah'ın ona verdiği, hünerleri farklı yollarla kamuoyuna aktarmak istedi." Ne yapması gerekirdi sorusuna Şan, "Hiçbir şey. Ticari örf adetlere göre hareket edecekti" dedi.