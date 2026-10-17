Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sıydı! Cezmi Baskın'ın son hali şaşırttı

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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı, yıllar geçse de izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizide Osman Ağa karakterini oynayan Cezmi Baskın da kendine özgü tavırları ve Trakya şivesiyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Usta oyuncu, yıllar sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Baskın’ın değişimini görenler, sevilen oyuncunun son görünümünü merak etti.
Usta oyuncu Cezmi Baskın, Akasya Durağı dizisinde oynadığı Osman Ağa karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gür bıyıkları, kendine özgü giyim tarzı, Trakya şivesi ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Osman Ağa, dizinin en akılda kalan karakterlerinden biri oldu. Cezmi Baskın’ın karaktere kattığı doğal oyunculuk ve kendine has tavırlar, Osman Ağa’yı izleyicilerin hafızasına kazıdı. Aradan geçen yıllara rağmen karakter, dizinin hayranları tarafından unutulmadı.
Yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde rol alan Cezmi Baskın, farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Vizontele filmindeki Latif ve Beynelmilel filmindeki Abuzer rolleriyle de tanınan usta oyuncu, son dönemde Yargı dizisinde hayat verdiği Merdan Kaya karakteriyle gündeme gelmişti.
Baskın’ın yıllar içindeki değişimi, özellikle onu Akasya Durağı döneminden hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti. Osman Ağa karakterinin hafızalara kazınan görünümüyle oyuncunun bugünkü hali arasındaki fark, sosyal medyada da konuşulan konular arasında yer aldı.
Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yer alan Cezmi Baskın, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Bizimkiler, Vizontele, G.O.R.A. ve Organize İşler gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu, komedi ve dram türündeki performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Baskın, Vizontele filminde Latif, Beynelmilel filminde ise Abuzer karakterini oynadı. Sonraki yıllarda farklı projelerde de yer alan oyuncu, özellikle Akasya Durağı dizisindeki Osman Ağa karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi. Oyuncunun uzun soluklu kariyeri, farklı kuşaklardan izleyicilerin onu çeşitli yapımlarla tanımasını sağladı.
Yıllar boyunca hayat verdiği karakterlerle Türk televizyonu ve sinemasında iz bırakan Cezmi Baskın, özellikle Akasya Durağı dizisindeki Osman Ağa rolüyle izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Gür bıyıkları ve kendine özgü tarzıyla unutulmayan karakter, dizinin hayranları tarafından bugün de hatırlanıyor. Usta oyuncunun son hali ise yıllar önceki ekran görüntülerini yeniden gündeme taşıyarak sevenlerinin ilgisini çekiyor.