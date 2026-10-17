Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Akasya Durağı, yıllar geçse de izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizide Osman Ağa karakterini oynayan Cezmi Baskın da kendine özgü tavırları ve Trakya şivesiyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Usta oyuncu, yıllar sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Baskın’ın değişimini görenler, sevilen oyuncunun son görünümünü merak etti.

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HABERİN ÖZETİ Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sıydı! Cezmi Baskın'ın son hali şaşırttı Akasya Durağı dizisindeki Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cezmi Baskın, son hali ve yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Cezmi Baskın, Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Trakya şiveli ve gür bıyıklı Osman Ağa karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi. Usta oyuncunun şimdiki hali ile Akasya Durağı dönemindeki görünümü arasındaki fark sosyal medyada konuşuldu. Baskın; Bizimkiler, Vizontele, G.O.R.A., Beynelmilel ve Organize İşler gibi yapımlarda çeşitli roller üstlendi. Oyuncu, Vizontele filminde Latif, Beynelmilel filminde Abuzer ve son dönemde Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterlerine hayat verdi.

CEZMİ BASKIN, AKASYA DURAĞI DİZİSİNDE OSMAN AĞA KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Usta oyuncu Cezmi Baskın, Akasya Durağı dizisinde oynadığı Osman Ağa karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gür bıyıkları, kendine özgü giyim tarzı, Trakya şivesi ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Osman Ağa, dizinin en akılda kalan karakterlerinden biri oldu. Cezmi Baskın’ın karaktere kattığı doğal oyunculuk ve kendine has tavırlar, Osman Ağa’yı izleyicilerin hafızasına kazıdı. Aradan geçen yıllara rağmen karakter, dizinin hayranları tarafından unutulmadı.

CEZMİ BASKIN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde rol alan Cezmi Baskın, farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Vizontele filmindeki Latif ve Beynelmilel filmindeki Abuzer rolleriyle de tanınan usta oyuncu, son dönemde Yargı dizisinde hayat verdiği Merdan Kaya karakteriyle gündeme gelmişti.

Baskın’ın yıllar içindeki değişimi, özellikle onu Akasya Durağı döneminden hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti. Osman Ağa karakterinin hafızalara kazınan görünümüyle oyuncunun bugünkü hali arasındaki fark, sosyal medyada da konuşulan konular arasında yer aldı.

CEZMİ BASKIN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yer alan Cezmi Baskın, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Bizimkiler, Vizontele, G.O.R.A. ve Organize İşler gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu, komedi ve dram türündeki performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Baskın, Vizontele filminde Latif, Beynelmilel filminde ise Abuzer karakterini oynadı. Sonraki yıllarda farklı projelerde de yer alan oyuncu, özellikle Akasya Durağı dizisindeki Osman Ağa karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi. Oyuncunun uzun soluklu kariyeri, farklı kuşaklardan izleyicilerin onu çeşitli yapımlarla tanımasını sağladı.

Yıllar boyunca hayat verdiği karakterlerle Türk televizyonu ve sinemasında iz bırakan Cezmi Baskın, özellikle Akasya Durağı dizisindeki Osman Ağa rolüyle izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Gür bıyıkları ve kendine özgü tarzıyla unutulmayan karakter, dizinin hayranları tarafından bugün de hatırlanıyor. Usta oyuncunun son hali ise yıllar önceki ekran görüntülerini yeniden gündeme taşıyarak sevenlerinin ilgisini çekiyor.