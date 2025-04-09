Aleyna Tilki son paylaşımıyla korkuttu: Ağrıdan gözümü açamıyorum

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisini sosyal medyadan takibe almasının ardından gündemde olan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla ise sevenlerini korkuttu. Aleyna Tilki paylaşımında; "Sabahtan beri ağrıdan gözümü açamıyorum" dedi.

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi şarkıların sahibi Aleyna Tilki, son günlerde Justin Bieber'ın kendisini takip etmesiyle gündemde. 25 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, günlerce sosya medyada konuşulurken, son paylaşımıyla korkuttu.

ALEYNA TİLKİ KORKUTTU

Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, gönderisine ''Kimin nazarı değdi. Sabahtan beri ağrıdan gözümü açamıyorum. Bir nazar boncuğu koyayım'' notunu düştü. Şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve Aleyna Tilki, artık Instagram'da birbirini takip ediyor. Sürpriz takip sosyal medyada gündem olurken, Aleyna Tilki, yıllar önce yaptığı açıklamada Justin Bieber ile olan hikayesini anlatmıştı. Tilki, Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisiyle konuşmak istediğini iddia etmişti.