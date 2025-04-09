Saçına Volkan Konak'ın fotoğrafını kazıttı! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Maçka'da defnedilmişti. Sevenleri büyük üzüntü yaşarken, Azerbaycanlı bir genç, Volkan Konak2a olan sevgisini saçına kazıttı.

SAÇINA VOLKAN KONAK'IN GÖRÜNÜMÜNÜ KAZITTI

Volkan Konak'ın cenazesi vasiyeti üzerine Trabzon'da defnedildi. Binlerce kişinin katıldığı cenazede ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Vefatıyla sevenlerine büyük üzüntü yaşatan Volkan Konak'ın mezarlığı her gün sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. Volkan Konak'a olan sevgi bununla da sınırlı kalmadı.

Azerbaycanlı bir genç de Volkan Konak'a olan sevgisini farklı bir yöntemle gözler önüne serdi. Genç, bir berbere gidip Volkan Konak'ın görünümünü saçına kazıttı. Son halini sosyal medyadan paylaşan gence yorum yağdı.