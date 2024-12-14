Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 23:56 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 23:58
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi. Tilki şoförü ile yollarını ayırdığını belirterek şoför aradığını duyurdu.
Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımda şoförü ile yollarını ayırdığını belirterek, yeni bir şoför arayışında olduğunu açıkladı.
Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Tilki, son ilanıyla sosyal medyada yine konuşulan isim oldu.
ALEYNA TİLKİ: YENİ ŞOFÖR ARIYORUM
Aleyna Tilki'nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum"
Kaynak: tgrthaber.com