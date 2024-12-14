14 Aralık 2024 23:56 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 23:58

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi. Tilki şoförü ile yollarını ayırdığını belirterek şoför aradığını duyurdu.

Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki​, yaptığı paylaşımda şoförü ile yollarını ayırdığını belirterek, yeni bir şoför arayışında olduğunu açıkladı.

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Tilki, son ilanıyla sosyal medyada yine konuşulan isim oldu.

ALEYNA TİLKİ: YENİ ŞOFÖR ARIYORUM

Aleyna Tilki'nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: