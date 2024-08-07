Aleyna Tilki'ye şantaj şoku! Özel bilgilerini ifşa ettiler

07 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:20

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Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya için maça çıkıyor! Maç günü ve saati belli oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin özel bilgileri ele geçirildi. Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçiren İ.Y., Tilki'nin babası ve menajeriyle iletişime geçti. Instagram'dan önce Tilki'nin babasına mesaj atan İ.Y., "Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş" dedi, daha sonra aynı mesajı menajerine de attı.

ALEYNA TİLKİ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Durumdan haberdar olan Tilki, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Tilki'nin tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı olup kişisel verilerinin hukuka aykırı ele geçirildiğinin belirtildiği dilekçede "Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir" denildi.

Başka bir Instagram adresinden şarkıcının bilgilerinin ifşa edildiğini, bunu gören kişilerin de aileye ihbarda bulunduğunun aktarıldığı dilekçede "Youtube kanalındaki bir videoda Aleyna'nın bilgileri paylaşılmış. Başka bir Instagram adresinde de Tilki'nin fotoğrafı, e-devlette yer alan bilgilerini 'ifşa' notuyla paylaşıp 3. kişilere iletmiştir" ifadeleri yer aldı.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Sabah gazetesinden Arzu Kaya haberine göre, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti. Ancak savcılık şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar etmedi. Şarkıcının kişisel verilerini ele geçirip babasına ve asistanına attığını belirledi. "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.