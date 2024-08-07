Esra Bilgiç ve Hande Erçel elti oluyor! Sabancılar Türkiye güzellerini topladı

07 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:48

Hacı Sabancı'dan Uzay adında oğlu olduğunu iddia eden F.D. için açıklama geldi

Hacı Sabancı'dan Uzay adında oğlu olduğunu iddia eden F.D. için açıklama geldi

Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geldi.

ARAÇTA YAKALANDILAR

Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç yeni aşka yelken açtı. Habertürk'ün aktardığına göre; Esra Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.