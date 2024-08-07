Esra Bilgiç ve Hande Erçel elti oluyor! Sabancılar Türkiye güzellerini topladı
Gökhan Töre ile bir dönem evli olan güzel oyuncu Esra Bilgiç'in Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Sabancı'nın aracının içinde görüntülendi. Hacı Sabancı'yla birlikte olan ünlü oyuncu Hande Erçel, böylelikle Bilgiç ile elti olabilir.
Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geldi.
ARAÇTA YAKALANDILAR
Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç yeni aşka yelken açtı. Habertürk'ün aktardığına göre; Esra Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.
Yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.
Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.