Aleyna Tilki'den ters köşe! Stres atmak için öyle bir yer tercih etti ki

Son şarkısı "Bekleyenim" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki, konser maratonuna başlamadan önce dinlenmeye çekildi. Aleyna Tilki, stres atmak öyle bir yeri seçti ki, görenler inanamadı. Kahvehaneden paylaşım yapan Aleyna Tilki, oradaki amcalarla poz verdi.

'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, son olarak ise bekleyenim ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada 3 milyon takipçiye sahip Aleyna Tilki, yaptığı son paylaşımlarla çok konuşuldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN TERS KÖŞE GELDİ

Son şarkısı ‘Bekleyenim’ ile hem müzik listelerine giren Aleyna Tilki’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Dinlenmek için lüks bir otel yerine köye giden Aleyna Tilki, burada kahvehaneye giderek poz verdi.

Paylaşımlarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen popüler genç şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarla şarkıları ve tarzı dışındaki düetlerle çok konuşuldu. Arkadaşı olmadığını sık sık belirten Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından gittiği kahvehaneden paylaşım yaptı. Aleyna Tilki, pembe kürkü ve şapkasıyla kahvehaneye gidip, yaşlı amcalarla poz verdi. Kısa süre içinde pozları olay olan Tilki’nin fotoğraflarının altına binlerce yorum geldi. Aleyna Tilki karelerine, "Bu duvarlar konuşmuyor" notunu düştü.