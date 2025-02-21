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 | Dilek Ulusan

Aleyna Tilki'den ters köşe! Stres atmak için öyle bir yer tercih etti ki

Son şarkısı "Bekleyenim" ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Aleyna Tilki, konser maratonuna başlamadan önce dinlenmeye çekildi. Aleyna Tilki, stres atmak öyle bir yeri seçti ki, görenler inanamadı. Kahvehaneden paylaşım yapan Aleyna Tilki, oradaki amcalarla poz verdi.

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Aleyna Tilki'den ters köşe! Stres atmak için öyle bir yer tercih etti ki
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 16:05

'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan Aleyna Tilki, son olarak ise bekleyenim ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada 3 milyon takipçiye sahip Aleyna Tilki, yaptığı son paylaşımlarla çok konuşuldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN TERS KÖŞE GELDİ

Son şarkısı ‘Bekleyenim’ ile hem müzik listelerine giren Aleyna Tilki’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Dinlenmek için lüks bir otel yerine köye giden Aleyna Tilki, burada kahvehaneye giderek poz verdi.

Paylaşımlarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen popüler genç şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarla şarkıları ve tarzı dışındaki düetlerle çok konuşuldu. Arkadaşı olmadığını sık sık belirten Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından gittiği kahvehaneden paylaşım yaptı. Aleyna Tilki, pembe kürkü ve şapkasıyla kahvehaneye gidip, yaşlı amcalarla poz verdi. Kısa süre içinde pozları olay olan Tilki’nin fotoğraflarının altına binlerce yorum geldi. Aleyna Tilki karelerine, "Bu duvarlar konuşmuyor" notunu düştü.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDA
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı Rusya göçmeni bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.[
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