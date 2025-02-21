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 | Dilek Ulusan

İbrahim Kutluay karlı havaya aldırış etmedi! Boğaza atladı

Ünlü eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirdi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilirken, İbrahim Kutluay Bebek'te denize girdi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 15:17

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan İbrahim Kutluay, buz gibi havaya aldırış etmeden bir arkadaşıyla birlikte kendini boğazın serin sularına bıraktı.

İBRAHİM KUTLUAY KARA MEYDAN OKUDU

İbrahim Kutluay'ın ilginç paylaşımı, takipçilerini şoke etti. Bir arkadaşıyla Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay; "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk havaya meydan okudu. İstanbul'da hava -1 dereceyken Kutluay bu sabah soğuk ve karlı havaya aldırış etmeden, Tenis hocası-yüzücü arkadaşı ile birlikte Bebek'te denize girdi.

OCAK AYINDA DA DENİZE GİRMİŞTİ

İbrahim Kutluay, Bebek’te koşusunu yaptıktan sonra hava sıcaklığı 8 dereceyi deniz suyu sıcaklığının ise 10 derece olduğu sırada Boğaziçi’nin soğuk sularına daldı. Ocak ayında denize giren eski basketbolcu, denize girdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İBRAHİM KUTLUAY'IN OĞLU DA BABASININ İZİNDE

İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile ilgili, "Oğlum inşallah yılbaşında burada olacak, onu dört gözle bekliyorum. Şu an bulunduğu yerdeki şartlar buraya göre farklı. Hem okula gidiyor hem de antrenman yapıyor. Vaktini çok iyi değerlendiriyor ve bu durumdan keyif alıyor. En önemlisi bu. Ben de başından beri onunla ilgilenmeye ve destek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR
İbrahim Kutluay, Türk basketbol yöneticisi ve eski millî basketbolcu. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'nın takım menajeridir. Şutör gard pozisyonunda oynadı ve en iyi dönemlerinde dünya çapında en üretken 3 sayılık şutörlerden biri oldu.
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