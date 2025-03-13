Aleyna Tilki'ye şantaj davası! Atılan mesajlar ortaya çıktı

Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçirip yaymakla tehdit eden sanığın davası bugün görüldü. Tilki ailesinin asistanı verdiği ifadede, "Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davası bugün görüldü. Sanık suçlamaları reddederken, Tilki ailesinin asistanı şarkıcının "atılan mesajlarda 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

"16-17 YAŞLARINA AİT FOTOĞRAF VE BİLGİLER VARDI"

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu belirterek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.

Attığı mesajlarda kişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. 'Bana ulaşın' deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuştu. Mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi.