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 | Dilek Ulusan

Hazar Ergüçlü, DJ Artz ile evlilik sinyali verdi!

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteriyle yer alan Hazar Ergüçlü, bir yıldır aşk yaşadığı DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile evlilik sinyali verdi. Hazar Ergüçlü'nün sözleri "Evlilik yakın" dedirtti.

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Hazar Ergüçlü, DJ Artz ile evlilik sinyali verdi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 16:17

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete ve Hayat Bugün gibi dizilerde rol alan Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisiyle de ekranda ekranda yer alıyor. Yaklaşık 1 yıldır rapçi DJ Artz ile aşk yaşayan oyuncu, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

HAZAR ERGÜÇLÜ İLE DJ ARTZ EVLENİYOR MU?

Hazar Ergüçlü son olarak sevgilisiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarırken, o anları video alıp "Maşallah deyin" notuyla yayınlamıştı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Hazar Ergüçlü, evlilik ile ilgili soruya verdiği cevapla dikkat çekti.

Önceki gün muhabirlerle sohbet eden Hazar Ergüçlü, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna "Evlilik doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" diye cevap verdi. "Efe Çelik doğru isim mi?" sorusuna da "Bence doğru" cevap vererek dikkat çekti. "Çok centilmen bir insan. Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" dedi.

HAZAR ERGÜÇLÜ KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1993 Kıbrıs doğumlu Hazar Ergüçlü, 7 Eylül 2011 tarihinde Kuzey Güney adlı dizide oynadığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel yer almaktadır. Dizi, Haziran 2013'te final yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

DJ ARTZ KİMDİR?
Türk müzik dünyasının başarılı isimlerinden biri olan DJ Artz, gerçek adıyla Efe Çelik, geniş bir hayran kitlesine sahip. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulunmuştur.
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