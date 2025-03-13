Mahsun Kırmızıgül zor günler geçiriyor! Acı kaybını duyurdu

Son dönemde yakınlarını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Mahsun Kırmızıgül, son paylaşımıyla yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini belirterek, "Son dört ay hayatımın en acı dönemi" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Mahsun Kırmızıgül; "Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken, çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise "Ah can arkadaşım, kardeşim. Hâlâ inanamıyorum. Çok özleyeceğim Serşatcığım. Dostum..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, PEŞ PEŞE ARKADAŞLARINI KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren Kırmızıgül, "Edip Akbayram, sadece bir sanatçı değildi. O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi. O, haksızlığa karşı dimdik duran, sesiyle yürekleri titreten, ezilenin yanında olan bir halk ozanıydı. Onun şarkıları bizlere yol gösterdi, kalbimize dokundu. Çok iyi bir abiydi… Çok nazik, çok kibar bir adamdı… İçindeki insan sevgisi, sanatına ve dostluklarına yansıyan eşsiz bir ruhtu. Onu anlatmaya cümleler yetmez… Değerli eşi Ayten ablam, biricik kızı Türkü kardeşim, değerli oğlu Ozan’ım… Başımız sağ olsun. Edip Akbayram’ı seven herkesin başı sağ olsun. Şu an ülkeden çok uzaktayım. Ama yüreğimle, ruhumla, kalbimin en derin yerinde sizlerle beraberim. Cenazeye yetişebilir miyim bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Onun anısını yaşatmak, ona layık olmak için elimden geleni yapacağım. "dedi.