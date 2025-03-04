Mahsun Kırmızıgül, Edip Akbayram'ın cenazesine neden katılmadığını açıkladı

Dün Edip Akbayram'ın vefat haberi aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, "Çocukluğumda ilk şarkısını ezberlediğim, içimdeki müzik aşkını ortaya çıkartan, her sözünü zihnime kazıdığım büyük ustam artık yok." dedi. Bugün gerçekleşen cenaze törenine katılamayan Kırmızıgül, nedeni ise sosyal medyadan duyurdu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, EDİP AKBAYRAM'IN VEFAT HABERİYLE YIKILDI

Sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren Kırmızıgül, "Edip Akbayram, sadece bir sanatçı değildi. O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi. O, haksızlığa karşı dimdik duran, sesiyle yürekleri titreten, ezilenin yanında olan bir halk ozanıydı. Onun şarkıları bizlere yol gösterdi, kalbimize dokundu. Çok iyi bir abiydi… Çok nazik, çok kibar bir adamdı… İçindeki insan sevgisi, sanatına ve dostluklarına yansıyan eşsiz bir ruhtu. Onu anlatmaya cümleler yetmez… Değerli eşi Ayten ablam, biricik kızı Türkü kardeşim, değerli oğlu Ozan’ım… Başımız sağ olsun. Edip Akbayram’ı seven herkesin başı sağ olsun. Şu an ülkeden çok uzaktayım. Ama yüreğimle, ruhumla, kalbimin en derin yerinde sizlerle beraberim. Cenazeye yetişebilir miyim bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Onun anısını yaşatmak, ona layık olmak için elimden geleni yapacağım. "dedi.

Bugün gerçekleşen cenaze törenine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, "Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım. Edip Akbayram Ustam, çok sevdiğim ve değer verdiğim abimin son yolculuğunda yanında olamamak tarifsiz bir acı. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve tüm ruhum onunla olacak. Böyle bir günde son kez vedalaşamamak yüreğimi dağlıyor. Ama biliyorum ki gerçek veda mesafelerle değil, kalpten kalbe olur. Canım Edip abim… Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım… Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.