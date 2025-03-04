İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü! Yüz felci geçirdiği öğrenildi

Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Sultan, Çiçek Abbas ve Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan İlyas Salman uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Yeşilçam’ın efsane isimlerinden İlyas Salman, berberde çekilen görüntüleriyle gündem oldu.

İLYAS SALMAN'IN SON GÖRÜNTÜSÜ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Uzun süredir görüntülenmeyen İlyas Salman, berberde ortaya çıktı. Yüz felci geçirdiği ortaya çıkan oyuncunun konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayranları ve sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı.

Yüz felci geçirdiği öğrenilen usta sanatçıya hayranlarından geçmiş olsun mesajı yağdı. İlyas Salman son olarak sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Edip Akbayram'ın vefatı üzerine bir paylaşım yaptı.

İLYAS SALMAN KAÇ YAŞINDA?

1950 yılında Malatya'da doğan İlyas Salman, Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı son sınıfta bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır.