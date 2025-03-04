Edip Akbayram'a veda! Ünlü isimler akın etti

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma düzenlendi. Ocak ayından beri yoğun bakımda tedavi gören sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sahneye minik kızı ile çıkan Türkü Akbayram, babasına duygusal bir konuşma ile veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkü Akbayram, "Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım" dedi..

EDİP AKBAYRAM'A DOSTLARINDAN VEDA

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım." dedi.

46 yıllık hayat arkadaşı, unutulmaz sanatçı Edip Akbayram'ı uğurlayan Ayten Akbayram ise "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Törene sanatçının ailesi ile birlikte dostları Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Kubat, Ferhat Göçer, Ercan Kesal gibi isimler de katıldı.