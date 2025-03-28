Aleyna Tilki'ye şantaj davasında karar! Hapis talebi geldi

Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçirip yaymakla tehdit eden sanığın cezası belli oldu. Savcılık, Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek sanığa 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında karar çıktı. Tilki ailesinin asistanı verdiği ifadede, "Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuşurken Savcılık, sanığın "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

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İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, T.C. kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.