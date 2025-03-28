Filiz Akın'ın mezarlığının son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve vasiyeti üzerine cenazesi sessiz sedasız defnedilmişti. Filiz Akın'ın mezarının son hali de ortaya çıktı.

Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

FİLİZ AKIN'IN MEZAR TAŞI YAPILDI

Usta oyuncunun mezarı, kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı Beyaz Güvercin ve Zambaklar Açarken filmlerinin yönetmeni Nejat Saydam’ın mezarının hemen yanında yer aldı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Akın'ın mezar taşı yapıldı. Kabri de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendi.

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra şu açıklamada bulundu; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."