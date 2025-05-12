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 | Dilek Ulusan

Alişan yürekleri sızlattı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı böyle andı

Şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybetti. kardeşinin doğum günüde sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, "Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" dedi.

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Alişan yürekleri sızlattı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı böyle andı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 12:27

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, son paylaşımıyla duygulandırdı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününü kutlayan Alişan, "Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın" dedi.

ALİŞAN'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Her fırsatta kardeşine olan sevgisini dile getiren Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu Selçuk Tektaş'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Alişan paylaşımında, "Bugün günlerden sensin kardeşim…Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum..Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor. .Birlikte yapacağımız yarım kalan,keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki…Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum.. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um" dedi.

Alişan yürekleri sızlattı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı böyle andı

Selçuk Tektaş'ın vefatı sonrası ilk kez konuşan Alişan, "Bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğimi zannediyordum. Ama Allah demek ki öyle bir sabır veriyor ki insana, hani hep insan düşünür ya karşısındakine söylerler; bu sevgilisi olur, karısı olur, annesi, kardeşi veya babası olur 'seni çok seviyorum, sensiz nefes alamam, sensiz yaşayamam' falan diyorlar ya, yaşanıyor ama eksik yaşanıyor, yarım yaşanıyor" dedi.

Alişan yürekleri sızlattı! Kardeşi Selçuk Tektaş'ı böyle andı
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Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK TEKTAŞ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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