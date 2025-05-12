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 | Dilek Ulusan

Türkan Şoray'ı duygulandıran hediye! Gözyaşlarını zor tuttu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray aldığı hediye ile duygusal anlar yaşadı. Adını taşıyan resim yarışmasında gençlerle buluşan Türkan Şoray, "Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı" dedi.

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Türkan Şoray'ı duygulandıran hediye! Gözyaşlarını zor tuttu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:43

Türkan Şoray önceki akşam düzenlenen "Türkan Şoray Resim Yarışması"na katıldı. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan 79 yaşındaki Şoray, ödülü kazanan yarışmalara tek tek ödüllerini takdim etti. Duygusal anlar yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, ağlamamak için kendini zor tuttu.

TÜRKAN ŞORAY'I DUYGULANDIRAN HEDİYE

Portreleri incelediği sırada duygulanan Şoray, sahnede yaptığı kısa konuşmada, "Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." dedi. Yarışmada birincilik ödülünü Tanyel Öner, ikincilik ödülünü Gökçe Naz Yıldız, üçüncülük ödülünü ise Ada Taç kazandı. Şoray, ödülleri kazanan genç yeteneklere alkışlar eşliğinde takdim etti.

Türkan Şoray'ı duygulandıran hediye! Gözyaşlarını zor tuttu

Türkan Şoray'ın filmlerinden özel sahneler seyircilerle birlikte izlendi. Aynı zamanda Orhan Gencebay'ın "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını söyleyen Şoray,

"Şimdiye dek şahsıma yapılmış birçok etkinliğe katıldım. Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilirsiniz ben çok duygusal bir insanım. Beni çok mutlu ve bahtiyar ettiniz." dedi.

Türkan Şoray'ı duygulandıran hediye! Gözyaşlarını zor tuttu
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Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKAN ŞORAY KAÇ KEZ EVLENDİ?
28 Haziran 1945 doğumlu Türkan Şoray, oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu ünvanına sahiptir. Türkan Şoray, tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile 1983'te evlenmiş 1987'de ayrılmış ve bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları olmuştur.
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