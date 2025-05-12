Sıla Gençoğlu Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde! Yunanistan'da komşu oldular

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yurt dışında oturum izni almak için gözünü Yunanistan'a çevirdi. Şarkıcı Atina'dan 800 bin euroya daire satın alarak Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu.

Avrupa'da yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan ''Altın Vize'' programlarına ünlü isimler de rağbet gösteriyor. Özellikle Türkiye'den yurt dışına yerleşmek isteyen ünlü isimler arasına Sıla Gençoğlu da katıldı. Sıla Atina'dan 800 bin euroya 120 metrekarelik bir daire satın aldı.

SILA GENÇOĞLU'NDAN SERVET DEĞERİNDE YATIRIM

Sıla, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 800 bin euro (yaklaşık 35 milyon TL) değerinde daire satın aldı. Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından yararlanan Sıla Gençoğlu böylece Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı elde edeceği öğrenildi.

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Sıla, konser yoğunluğuna ara verdiği dönemlerde sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte Atina'ya giderek tatil yapmayı planlıyor. Yurt dışında yatırım yapan ünlü isimler arasında; Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet de bulunuyor.