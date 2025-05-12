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 | Dilek Ulusan

Sıla Gençoğlu Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde! Yunanistan'da komşu oldular

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yurt dışında oturum izni almak için gözünü Yunanistan'a çevirdi. Şarkıcı Atina'dan 800 bin euroya daire satın alarak Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu.

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Sıla Gençoğlu Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde! Yunanistan'da komşu oldular
KAYNAK:
Patronlar Dünyası
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:58

Avrupa'da yatırım yoluyla oturum hakkı sağlayan ''Altın Vize'' programlarına ünlü isimler de rağbet gösteriyor. Özellikle Türkiye'den yurt dışına yerleşmek isteyen ünlü isimler arasına Sıla Gençoğlu da katıldı. Sıla Atina'dan 800 bin euroya 120 metrekarelik bir daire satın aldı.

SILA GENÇOĞLU'NDAN SERVET DEĞERİNDE YATIRIM

Sıla, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 800 bin euro (yaklaşık 35 milyon TL) değerinde daire satın aldı. Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından yararlanan Sıla Gençoğlu böylece Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı elde edeceği öğrenildi.

Sıla Gençoğlu Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde! Yunanistan'da komşu oldular

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Sıla, konser yoğunluğuna ara verdiği dönemlerde sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte Atina'ya giderek tatil yapmayı planlıyor. Yurt dışında yatırım yapan ünlü isimler arasında; Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet de bulunuyor.

Sıla Gençoğlu Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde! Yunanistan'da komşu oldular
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Sıkça Sorulan Sorular

SILA GENÇOĞLU ASLEN NERELİ?
17 Haziran 1980 Doğumlu Sıla Gençoğlu, Denizlili. Denizli'de doğdu ve öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde öğrenim gördü.
ETİKETLER
#avrupa birliği
#yunanistan
#yatırım
#kıvanç tatlıtuğ
#Seda Bakan
#ünlü isimler
#demet özdemir
#Sıla Gençoğlu
#Altın Vize
#Magazin
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