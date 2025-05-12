Rapçi Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı

"Ralli", "Baba", "Salla", "10 Numara" gibi şarkılarla tanınan Lvbel C5, 5 Mayıs tarihinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Rapçi aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

LVBEL C5'İN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan LVBEL C5'in avukatı suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu. 5 Mayıs tarihinde itibaren tutuklu olan Lvbel C5 olarak tanınan Burak Bodur'dan bir mektup bir de fotoğraf geldi.

Lvbel C5 mektubunda, 'Herkese selamlar, şu an içerideyim. Sizi çok özledim, herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, saygı ve sevgilerimle' ifadelerini kullandı.