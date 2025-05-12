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 | Dilek Ulusan

Rapçi Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı

Son dönemde çıkardığı "Havhavhav" şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, uyuşturu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Lvbel C5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, Anneler Günü'nde gönderdiği mektup ve görüntüsü ortaya çıktı.

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Rapçi Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:12

"Ralli", "Baba", "Salla", "10 Numara" gibi şarkılarla tanınan Lvbel C5, 5 Mayıs tarihinde şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Rapçi aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

LVBEL C5'İN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan LVBEL C5'in avukatı suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu. 5 Mayıs tarihinde itibaren tutuklu olan Lvbel C5 olarak tanınan Burak Bodur'dan bir mektup bir de fotoğraf geldi.

Rapçi Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı

Lvbel C5 mektubunda, 'Herkese selamlar, şu an içerideyim. Sizi çok özledim, herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, saygı ve sevgilerimle' ifadelerini kullandı.

Rapçi Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü paylaşıldı
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Sıkça Sorulan Sorular

LVBEL C5 KAÇ YAŞINDA?
LVBEL C5' İsmiyle Bilinen Rapçi Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Yaptığı "Havhavhav" şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı Lvbel C5 lakaplı şarkıcı Süleyman Burak Bodur tutuklandı.
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