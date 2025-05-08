Lvbel C5 adliyeye böyle götürüldü!

Uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 'Lvbel C5' lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur'un, Gebze Adliyesi'ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
HavHavHav şarkısıyla popüler olan Lvbel C5 lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler sebebiyle gözaltına alındı. Lvbel C5’in, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı. Lvbel C5’in, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli'de gözaltına alınan "Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur’un Gebze Adliyesi’ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı tutuklanan Lvbel C5'in 5 ila 10 yıl arasında yargılandığı da öğrenildi.