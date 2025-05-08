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 | Dilek Ulusan

Lvbel C5 adliyeye böyle götürüldü!

Uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 'Lvbel C5' lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur'un, Gebze Adliyesi'ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:24

HavHavHav şarkısıyla popüler olan Lvbel C5 lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler sebebiyle gözaltına alındı. Lvbel C5’in, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

LVBEL 5'İN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı. Lvbel C5’in, Gebze Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lvbel C5 adliyeye böyle götürüldü!

Kocaeli'de gözaltına alınan "Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur’un Gebze Adliyesi’ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı tutuklanan Lvbel C5'in 5 ila 10 yıl arasında yargılandığı da öğrenildi.

Lvbel C5 adliyeye böyle götürüldü!
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Sıkça Sorulan Sorular

LVBEL C5 KAÇ DOĞUMLU, GERÇEK İSMİ NE?
LVBEL C5' İsmiyle Bilinen Rapçi Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Yaptığı "Havhavhav" şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı Lvbel C5 lakaplı şarkıcı Süleyman Burak Bodur tutuklandı.
ETİKETLER
#türkiye
#kocaeli
#müzik
#uyuşturucu
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#rapor
#Lvbel C5
#Magazin
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