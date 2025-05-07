Rapçi Sansar Salvo'nun yargılandığı davada karar çıktı

Sansar Salvo adıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin, oğullarının vesayetini aldı. Bu olayın ardından Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan’ın yargılandığı davanın ilk celsesinde karar çıktı.

SANSAR SALVO SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme savunma yapan Ekin Can Arslan, "Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda 2 tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

BABASI EKİN CAN ARSLAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki Gazi Arslan, "O gün saat akşam 8-9 civarı eve geldi. Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğüsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerintoplanmış olması hususunudikkate alınarak tahliyesine hükmetti. Sanık Arslan'ı"babasına yönelik basit yaralama"suçundan 9 ay habis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.