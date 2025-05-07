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 | Dilek Ulusan

Yıldız Çağrı Atiksoy kızının ismine nasıl karar verdiğini açıkladı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ah İstanbul, Yedi Güzel Adam ve Savaşçı gibi dizilerde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, mayıs ayında kızını kucağına aldı. Annelik hakkında konuşan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Milena'nın ismine nasıl karar verdiklerini anlattı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy kızının ismine nasıl karar verdiğini açıkladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 17:07

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile evli olan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Milena'yı 2024 yılının mayıs ayında kucağına aldı. Anneliğin muazzam bir duygu olduğunu ve çocuğuyla birlikte keşfetmenin ve öğrenmenin kendisine yepyeni bir dünya açtığını belirten oyuncu, itiraflarını da sıraladı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN DUYGU DOLU ANLARI
“Annelik bir yandan bilinçli delilik, öte yandan gökyüzünde kanatsız uçmak gibi...” diyen Yıldız Çağrı Atiksoy “Kızımızla her şeyi sil baştan yaşıyoruz. Onunla birlikte yepyeni bir dünya ile tanıştık. Bu dünyada beraber öğreniyoruz, beraber keşfediyoruz, beraber büyüyoruz. Berk’le senelerdir bu dünyanın hayalini kurduğumuz için zaten çok hazırdık. Onunla beraber bu dünyaya sahip olmak bence beklentimizin de ötesinde, muazzam bir duygu.” açıklamasında bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızının ismine nasıl karar verdiğini açıkladı

Çocuklarının ismine karar verme süreci hakkında da konuşan Atiksoy “Hamileliğimin başlarında kızımın ikinci ismi “Milena”yı rüyamda gördüm. Kendi sesimle defalarca Milena diye sesleniyordum rüyamda. Sabah kalkıp anlamına bakınca çok etkilendim. Sevilen kız çocuğu demekmiş. Bir yandan da şaşırmıştım, çünkü bu isim alışılageldik bir isim değil. Niçin bunu seçtiğini merak ediyorum doğrusu. İleride göreceğiz!” dedi.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızının ismine nasıl karar verdiğini açıkladı
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