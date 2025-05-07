Arda Güler kız arkadaşı Duru Nayman'ı paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yükselen performansıyla dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. Milli yıldızın IG'de ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman ile yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler IG hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının ilgi odağı oldu. Son haftalarda ilk 11'de görev alan ve attığı gollerle yavaş yavaşa Real Madrid'in dev kadrosunda kendisine yer bulmaya başlayan Arda Güler Instagram hesabından bir fotoğraf serisi paylaştı. Güler'in fotoğraf serisinin sonunda paylaştığı çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü. Milli yıldızımız Arda Güler yaptığı paylaşımına, "Hala aynı çocuk" notunu düştü.

ARDA GÜLER'DEN ALABA'YA SUCUK İKRAMI

Arda Güler'in takım arkadaşlarıyla eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Real Madrid'in 32 yaşındaki Avusturyalı yıldızı David Alaba elindeki Türk sucuğu ve Arda Güler ile birlikte poz verdi.

DURU NAYMAN İLE FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Arda Güler, kız arkadaşı Duru Nayman'la da 15 numaralı formasını giydikleri bir fotoğraf paylaştı. Yıllardır Duru Nayman ile birlikte olan Arda Güler fotoğraflarına ayrıca Duru Nayman'ın kendisini çekmeye çalıştığı kareyi de paylaştı. İki genç ismin kareleri sosyal medyada da gündem oldu.