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 | Dilek Ulusan

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunmasının ardından Aybüke Pusat sosyal medya hesabından çağrıya destek vermişti. Bu hamlenin ardından Aybüke Pusat TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda ilk kez Aybüke Pusat'la ilgili açıklama yaptı.

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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat hakkında konuştu
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 15:58

Medcezir, O Hayat Benim, Söz ve Şahin Tepesi gibi dizilerde rol alan Aybüke Pusat, son olarak Teşkilat dizisinde rol aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında destek veren Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat hakkında ilk kez konuştu.

ZAHİD SOBACI'DAN AYBÜKE PUSAT AÇIKLAMASI

Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda konuşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Aybüke Pusat hakkında konuştu. Sobacı, “TRT’de kimsenin siyasi görüşüne, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. O zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi ama ‘TRT’yi boykot et’ diyen kişiyi dışarı koymak TRT’nin en doğal hakkıdır” dedi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat hakkında konuştu

Geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Timur Savcı, Aybüke Pusat'a seçenek sunduklarını, açıklama paylaşması durumunda diziye devam edebileceğini söylediklerini ancak Pusat'ın bu seçeneği değerlendirmediğini dile getirmişti.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat hakkında konuştu
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Sıkça Sorulan Sorular

AYBÜKE PUSAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
25 Şubat 1995 Ankara doğumlu Aybüke Pusat, Medcezir dizisindeki "Elif" karakteriyle oyunculuğa başladı. Daha sonra sırasıyla O Hayat Benim, Familya, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat dizilerinde oynadı.
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