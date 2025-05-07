Ümit Karan cezaevine gönderildi!

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 aylık hapis cezası onanmıştı. Ümit Karan bugün ise onan cezası kapsamında Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Eski milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

ÜMİT KARAN METRİS CEZAEVİ'NDE

Eski milli futbolcu Ümit Karan, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. Ancak İ.A.'nın avukatı duruma itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı.

"Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yapan Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu ise; "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım" dedi.

Karşılıklı konuşmanın ardından söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" dedi. Karan, duruşmada beraatini talep etti.



Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.