Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor! Paylaşımı ele verdi

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra María Suárez ile yeni bir ilişkiye başladı. Eski eşi Wanda Nara ile velayet savaşları devam ederken, Mauro Icardi'den yüzük hamlesi geldi.

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bir süredir aşk yaşadığı China Suarez ile ABD'de tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından sevgilisi China Suarez ile paylaşım yapan Icardi'nin paylaştığı yüzüklü fotoğraf dikkatlerden kaçmadı.

MAURO ICARDI EVLENİYOR

Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ikiliden Icardi, sevgilisiyle birlikte Miami'de objektif karşısına geçti. Sosyal medyadan paylaşım yapan çiftin yüzük taktığı görüldü. İkilinin yüzüklü paylaşımının ardından Mauro Icardi ile China Suarez evleniyor mu? soruları sorulmaya başladı. Wanda Nara ayrılığının ardından China Suarez ile çok mutlu olduğunu dile getiren Mauro Icardi'nin evliliğe sıcak baktığı konuşuluyor.

WANDA NARA İLE VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanmış olsa da kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için karşı karşıya. Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşı, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayla daha da alevlenmişti. İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.