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 | Dilek Ulusan

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar

Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. İbrahim Yılmaz ise, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını talep etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 12:32

Fenomen İbrahim Yılmaz’ın, yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı dava karara bağlandı. Yılmaz, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılması çarptırıldı.

İBRAHİM YILMAZ'A 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar

Duruşmada son sözü sorulan sanık İbrahim Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi. 10 ay hapis cezası Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 hapis ve 100 Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı davada karar

Sıkça Sorulan Sorular

İBRAHİM YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?
Türkiye'de güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve sosyal medyada çektiği videolarla tanınan İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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