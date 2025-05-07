Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu evleniyor!

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından dolayı cezaevinde kalan Polat ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu doğum gününde evlilik teklifi aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilan Polat cezaevinde kaldığı sürece boyunca gündemden düşmedi. Paylaşımlarına devam eden Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan ise yeni bir hamle geldi. Organizasyonla doğum gününü kutlayan Sıla Doğu, evlilik teklifi aldı.

SILA DOĞU EVLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Her paylaşımları olay olurken, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan sürpriz bir karar geldi.

Sıla Doğu, sevgilisi Uğur Körpe'den evlilik teklifi aldı. Partiye katılan yakın arkadaşlarının karşısında evlilik teklifi alan Sıla Doğu, anbeano anları sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik teklifi anı, doğum günü kutlamasının en dikkat çekici bölümü olurken, Dilan Polat ise "Ay mutluluktan çıldıracağım" notunu düştü.