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 | Onur Kaya

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı

Real Madrid'in ligde son oynadığı Celta Vigo maçında yıldızlaşan Arda Güler, La Liga'da bu sezon bir ilki başardı. Milli futbolcu, bir maçta 60'tan fazla pas denemesinde yüzde 100 isabete ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu. Güler, ayrıca İspanyol devinde bu istatistiği Toni Kroos'tan sonra yakalayan ikinci futbolcu olarak tarihe geçti.

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Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:20

İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan milli yıldızımız Arda Güler adını tarihe yazdırdı. 20 yaşındaki genç futbolcu bu sezon bir ilki başardı.

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı

MAÇA DAMGA VURDU

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 34. hafta maçında önceki gün Real Madrid ile Celta Vigo, Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Real Madrid'in 3-2 kazandığı zorlu mücadeleye Arda Güler damga vurgu. Milli oyuncu harika bir gol ve yaptığı asistin yanı sıra etkili oyunuyla da göz doldurdu.

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı

Gösterdiği performansla hocası Ancelotti'den de tam not alan Arda Güler, izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı
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LALIGA'DA BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDI

Sofascore verilerine göre; Arda Güler, bu sezon LaLiga'da bir maçta 60'tan fazla pas denemesi yapıp yüzde 100 pas isabetine ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı

REAL MADRID TARİHİNE DE GEÇTİ

Arda ayrıca geçen yıl futbolu bırakan Toni Kroos'tan sonra bir maçta 60'ın üzerinde pas denemesiyle yüzde 100 pas isabetine ulaşan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olmayı da başardı.

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı

Toni Kroos, 2016 yılında Valencia ile oynanan maçta 80/80 pas sayısıyla bu istatistikte zirvede yer alıyor.

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti! Bu sezon ilkleri başardı

Real Madrid'de bu sezon en az süre alan orta saha oyuncusu olmasına rağmen (1471 dakika) takımına 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlayan Arda Güler'den İspanyol basını da övgüyle bahsetti.

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