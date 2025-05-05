Arda Güler Mbappe'yi de pes ettirdi! El Clasico'da forma onun hakkı

Arda Güler'i yetersiz bulduğuna yönelik açıklaması ile özellikle Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çeken Mbappe, milli yıldızımızın Celta Vigo karşısındaki son resitali ile taçlandırdığı müthiş yükselişine kayıtsız kalamadı. Fransız golcünü sosyal medyada Arda ile bsir pozunu paylaşması İspanyol basınında da günün konusu oldu.

İspanya futbol ligi La Liga'da Arda Güler rüzgarı esiyor. Celta Vigo karşısında sergilediği futboly resitalini bir gol ve bir asistle süsleyerek takımı Real Madrid'in 3-2'lik zaferinin mimarı olan Arda İspanyol spor basının manşetlerini de coşturdu. "Arda Ancelotti'ye sözünü yutturdu" "Mbappé yanında görmek istiyor" "Valverde'dan Arda'ya tebrik", "Real Madrid soyunma odası Arda’nın önünde eğiliyor" öne çıkan haber başlıklarından birkaçı oldu.

INSTAGRAM'DAN BİRLİKTE POZLARINI PAYLAŞTI

El Espanol gazetesi ise Arda Güler'in Mbappe ile sürgelen soğuk ilişkisini konu alan dikkat çekici bir detay haberne imza attı. Celta Vigo galibiyetinin ardından Kylian Mbappé’nin sosyal medyada Arda Güler’le birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşmasına odaklanan gazete, Fransız yıldızın bu jestini, bir dönem Arda’ya yönelik bir dönem kullandığı küçümseyici ifadeleri geri aldığı şeklinde yorumladı. Haberde Celta maçında Mbappe'ye muhteşem bir asist yapan Arda'ya Mbappe'nin yeni dostluk işareti yolladığı belirtildi.

BARCELONA KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Haberde ayrıca 6 gün sonra Barcelona ile oynanacak sezonun son ve en kritik El Clasico’su öncesi Arda Güler’in ilk 11’e göz kırpmasının da teknik kadroyu tatlı bir kararsızlığa sürüklediği belirtimldi. Teknik direktçör Ancelotti’nin "İlk 11 için yarışacak, hiç şüphem yok" sözlerinin Arda için umut verici olduğu belirtilirken "Rodrygo’nun son dönemdeki formsuzluğu da Arda’nın forma şansını güçlendiriyor. Real Madrid’in son düzlüğe dört orta sahalı düzende girmesi beklenirken, Arda bu düzenin kilit parçası olmaya aday" denildi.

Haberde ayrıca “Güler, kendisini küçümseyenlere cevabını verdi. Artık Real Madrid'de sadece umut değil, gerçeğin ta kendisi” yorumunu yapıyor.

ANCELOTTI'YE DE SÖZÜNÜ YEDİRDİ

Öte yanan gazete Real'deki geleceği tartışılan Ancelotti'ye de Arda konusundaki tutumu nedeniyle bir paragraf ayırdı. Arda ile ilgili daha önce olumsuz yorumlar yapan Ancelotti'nin bu sözünü yediği yorumu yapılırken, İtalyan hocanın “Güler şimdi çok daha iyi. Eskisine göre özgüveni yüksek, baskıyı kaldırmayı öğrendi. Eylül ayındaki Arda’dan çok farklı” şeklindeki ifadelerinin bu durumun göstergesi olduğu belirtildi.

ARDA'NIN CELTA VİGO PERFORMANSI

Bu arada ülke asınında Arda Güler'in, Celta Vigo karşısındaki performansıyla hem sahayı hem de soyunma odasını salladığı belirtilirken "Gol attı, asist yaptı, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı ve son üç maçta gösterdiği yüksek performansla artık "yeni Modric" yorumlarını haklı çıkardı" ifadelerine yer verildi.