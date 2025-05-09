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 | Dilek Ulusan

Yasemin Özilhan güzellik uğruna bunu da yaptı!

Sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, güzellik uğrana yaptıklarıyla çok konuşuluyor. O anları sosyal medyadan paylaşan Yasemin Özilhan'a yorum yağdı.

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Yasemin Özilhan güzellik uğruna bunu da yaptı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 16:37

Doktorlar dizisinde oynadığı Ela karakteriyle beğeni toplayan Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla gündem oldu. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, 1,6 milyon takipçili sayfasından -90 dereceki su terapistine katıldığı görüldü.

YASEMİN ÖZİLHAN -90 DERECELİK KRİYOTERAPİYE GİRDİ

Her paylaşımı olay olan Özilhan, -90 derecelik kriyoterapi (soğuk terapi) uygulamasına girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Sosyetik güzelin bu paylaşımında sonra bazı sosyal medya kullanıcıları, "Güzellik uğruna buna gerek var mıydı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yasemin Özilhan güzellik uğruna bunu da yaptı!

Mekân çıkışı, yeni aldığı 15 milyon lira değerindeki aracına doğru yürürken muhabirlerle sohbet eden Özilhan, sosyal medyada gündeme gelen estetik haberlerine ise: “Benim sadece dudağımda dolgu var, başka bir şey yok!” diyerek cevap verdi.

Yasemin Özilhan güzellik uğruna bunu da yaptı!
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Sıkça Sorulan Sorular

YASEMİN ÖZİLHAN'IN EŞİ KİM?
Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendi. 27 Ağustos 1981 doğumlu İzzet Özilhan, iş insanıdır.
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