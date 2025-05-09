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 | Dilek Ulusan

Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli belli oldu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek. 2025 turnesi kapsamında sahne alacak Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli de belli oldu.

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Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 15:24

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'daki bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Türk hayranlarıyla buluşacak. Biletleri henüz satışa çıkmayan Jennifer Lopez'i dinlemek ise 20 bin TL.

JENNIFER LOPEZ'İ DİNLEMEK 20 BİN TL

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan 55 yaşındaki Jennifer Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden bir gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açacak olan otelin açılışı için gerçekleşecek konseri, otel misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Biletler, 20 bin TL'ye satışa çıktı.

Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli belli oldu

55 yaşındaki Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'daki Festival Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri henüz satışa çıkmadı. 6 yıl önce Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez,

Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

JENNIFER LOPEZ'İN HASTALIĞI NE?
Latin müziğin sevilen ismi Jennifer Lopez, gençlik yıllarında çok çalıştığını ve bu nedenle panik atak nöbetleri geçirdiğini dile getirdi. Latin şarkıcı Jennifer Lopez, akıl sağlığına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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