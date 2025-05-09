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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfadesi ortaya çıktı

Yasadışı bahis reklamlarını önlemeye yönelik başlatılan soruşturmaya ünlü şarkıcı Begüm Polat da dahil oldu. Hakkında soruşturma başlatılan başlatılan Begüm Polat ise söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirtti.

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Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfadesi ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 15:06

Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis soruşturmasına ünlü şarkıcı Begüm Polat da dahil oldu.

ŞARKICI BEGÜM POLAT İFADE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik yürütülen soruşturmada takibe takılan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Begüm Polat oldu.

Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Begüm Polat'ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı. Şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını dile getirerek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfadesi ortaya çıktı

Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını dile getirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI BEGÜM POLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1995 yılında Ankara’da doğan Begüm Polat, müzik öğretmeninin sesini keşfetmesi ile Ankara İlköğretim okullar arası ses yarışmasında "Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim " türküsündeki solo performansı ile 1.oldu. Seslendirmiş olduğu bu film müziği Avrupa Müzik etiketi ile filmden bağımsız olarak satışa sunulmuştur. Begüm Polat ve film ekibi eşliğinde kliplendirilmiştir.
ETİKETLER
#şarkıcı
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#soruşturma
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#Begüm Polat
#Magazin
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