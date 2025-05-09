Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! İfadesi ortaya çıktı

Yasadışı bahis reklamlarını önlemeye yönelik başlatılan soruşturmaya ünlü şarkıcı Begüm Polat da dahil oldu. Hakkında soruşturma başlatılan başlatılan Begüm Polat ise söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirtti.

Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis soruşturmasına ünlü şarkıcı Begüm Polat da dahil oldu.

ŞARKICI BEGÜM POLAT İFADE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik yürütülen soruşturmada takibe takılan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Begüm Polat oldu.

Şarkıcı Begüm Polat'ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı. Şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını dile getirerek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; ünlü şarkıcı kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını dile getirdi.